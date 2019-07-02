برئاسة الدبل.. اعتماد مجلس إدارة الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الاتفاق الجديد برئاسة خالد الدبل.

وجاء مجلس إدارة الاتفاق خلال الأربعة أعوام المقبلة كالتالي؛ خالد الدبل رئيسًا، حاتم المسحل نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ معاذ العوهلي، محمد القحطاني، عمر باخشوين، عبدالرحمن المعيبد، وليد الرميح، إبراهيم آل سالم وإياد البقشي.

وكان مجلس إدارة نادي الاتفاق قد عقد اجتماعه الأول، أمس الاثنين، وناقش الخطط المستقبلية لفارس الدهناء في الموسم الرياضي المقبل.

ويأمل مجلس إدارة نادي الاتفاق برئاسة الدبل في إبرام صفقات قوية، وإعداد الفريق الأول لكرة القدم جيدًا؛ أملًا في الظهور بمستوى مميز في الموسم الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منافسات الموسم الماضي في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.