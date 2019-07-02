برئاسة فهد المطوع .. هيئة الرياضة تعتمد تشكيل مجلس إدارة الرائد

المواطن - محمد سمعه

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع ولمدة أربع سنوات.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الرائد مكونًا من:

فهد المطوع رئيسًا. علي السندي نائبًا للرئيس. أحمد العييري عضوًا. صالح المرشود عضوًا. طارق الفرج عضوًا ثامر الناصر عضوًا. عبد العزيز الرشود عضوًا عبدالله المشيطي عضوًا. سليمان التويجري عضوًا.

ويُذكر أن فهد المطوع أصبح رئيسًا لـ نادي الرائد بعد التفوق على يوسف التويجري في الانتخابات، حيث نال المطوع أكثر من 3000 صوت، بينما نال التويجري 308 أصوات.

وكان منصور العشاب المرشح السابق لرئاسة الرائد، قرر الانسحاب من سباق الانتخابات قبل ساعات من الاقتراع.

ويخطط نادي الرائد للتعاقد مع الكاميروني أرنادو دجوم لاعب نادي هارتس الأسكتلندي والذي يشارك حاليًا مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا والمُقامة في مصر.