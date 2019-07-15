برشلونة متمسك بضم دي ليخت

المواطن - مروة نبيل

يرفض نادي برشلونة الإسباني، الاستسلام في صفقة مدافع أياكس أمستردام والمنتخب الهولندي الأول، ماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن نادي يوفنتوس الإيطالي، توصّل بالفعل إلى اتفاق مع أياكس أمستردام وقائده دي ليخت على الانضمام للبيانكونيري خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، يسعى للقيام بمحاولة أخيرة من أجل إقناع دي ليخت بالانضمام لصفوف الفريق الكتالوني.

وأشارت إلى أن رئيس نادي برشلونة الإسباني، يعتزم القيام برحلة سريعة إلى أمستردام من أجل التفاوض مع دي ليخت الذي يقترب من الانضمام إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويسعى رئيس برشلونة لتكرار ما فعله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عندما نجح في إقناع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام، بالانضمام إلى الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن رئيس برشلونة سيحاول إبراز قيمة البارشا للاعب دي ليخت، مؤكدًا أن وكيل النجم الهولندي، مينو رايولا، لم يعترض على الاجتماع، وسيجلس فقط للحديث، إذا كان الفريق الكتالوني مستعدًا لتقديم عرض مماثل لفريق يوفنتوس.