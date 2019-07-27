برشلونة يتخلص من مدافعه سيئ الحظ

المواطن - محمد سمعه

انتقل اللاعب البلجيكي توماس فيرمايلين من صفوف نادي برشلونة الإسباني لـ صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني، اليوم، كصفقة انتقال حر.

وكان عقد توماس فيرمايلين انتهى مع نادي برشلونة بنهاية يونيو 2019، ولم يقدم برشلونة عرضًا لتجديد عقده؛ مما دفع المدافع البلجيكي للموافقة على الانضمام لنادي فيسيل كوبي.

ويذكر أن فيسيل كوبي كان أعلن عن تعاقده مع اللاعب توماس فيرمايلين قبل مواجهة نادي برشلونة وديًّا، في ظل استعدادات النادي الكتالوني لخوض استحقاقات الموسم الجديد 2019-2020.

جدير بالذكر أن توماس فيرمايلين سيلعب مع نجوم برشلونة السابقين في صفوف نادي فيسيل كوبي وهم أندريس إنييستا ودافيد فيا واللاعب سيرجي سامبر.

ونجح برشلونة في التخلص من مدافعه سيئ الحظ توماس فيرمايلين، والذي عانى من عدم اللعب بصورة منتظمة مع البارشا بسبب كثرة الإصابات، والتي تعرض لها منذ الانضمام للنادي الكتالوني في عام 2014 قادمًا من صفوف فريق آرسنال الإنجليزي.

ولعب توماس فيرمايلين مع نادي برشلونة في 53 مباراة خلال خمسة أعوام فقط.

وسبق لـ توماس فيرمايلين اللعب مع أندية أياكس أمستردام وآر كي سي في هولندا، ثم انضم لنادي آرسنال في الفترة من عام 2009 حتى 2014، ثم التحق بصفوف نادي برشلونة بعد ذلك.

وشارك توماس فيرمايلين لاعب برشلونة السابق مع المنتخب البلجيكي في بطولة كأس العالم 2018، والتي أُقيمت في روسيا، حيث احتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث في البطولة.

وكان توماس فيرمايلين خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإيطالي مع نادي روما، حيث لعب للجيالوروسي في موسم 2016-2017 على سبيل الإعارة من نادي برشلونة.

سبق لـ توماس فيرمايلين الفوز بالدوري الإسباني مع برشلونة في أربع مناسبات، كان آخرها في موسم 2018-2019.

ويذكر أن نادي برشلونة كان ودع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي على يد نادي ليفربول الإنجليزي.