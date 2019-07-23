برشلونة يحبط جماهيره بالخسارة ضد تشيلسي

المواطن - مروة نبيل

سقط برشلونة ضد تشيلسي بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب سايتاما في اليابان، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

برشلونة ضد تشيلسي:

وتقدم البلوز أولًا في الدقيقة 34 عن طريق تامي أبراهام، قبل أن يُضيف روس باركلي الهدف الثاني في الدقيقة 81، وسجل هدف البارشا الوحيد إيفان راكيتيش في الدقيقة 91، لتنتهي مباراة برشلونة ضد تشيلسي بفوز الفريق الإنجليزي.

وشهدت مباراة برشلونة ضد تشيلسي اليوم، أول ظهور للنجم الفرنسي أنطوان جريزمان منذ انضمامه إلى صفوف البارشا قادمًا من أتلتيكو مدريد، فيما غاب الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، لعدم انضمامها للمعسكر بعد.

وجلس على مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني في مباراة برشلونة ضد تشيلسي اليوم، البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انتشرت أنباء عن رحيله، والوافد الجديد الهولندي فرانكي دي يونج.

برشلونة:

وتأمل جماهير برشلونة الإسباني في إعداد الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز؛ أملًا في تألقه خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.