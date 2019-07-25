برشلونة يرفض ضم ألفيس

المواطن - مروة نبيل

أكّد تقرير صحافي، اليوم الخميس، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي داني ألفيس تواصل مؤخرًا مع رئيس برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا باتوميو، من أجل العودة إلى الفريق الكتالوني مجددًا.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن النجم البرازيلي ألفيس تحدث مع بارتوميو بشأن إمكانية عودته إلى صفوف نادي برشلونة، بعدما رحل عن فريق باريس سان جيرمان حيث رفض تجديد عقده.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: “بالفعل بارتوميو رفع هذا الخيار إلى الأمانة الفنية للنادي، لاتخاذ القرار حول استعادة ألفيس مرة أخرى”.

وناقش مسؤولو برشلونة فكرة بيع نيلسون سيميدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 50 مليون يورو، وضم داني ألفيس دون تكلفة، إلا الأمانة الفنية رفضت هذا الخيار، نظرًا لتقدم النجم البرازيلي في العمر، حيث يبلغ 36 عامًا.

ولم يحسم النجم البرازيلي ألفيس مصيره حتى الآن، حيث يملك أكثر من عرض، خاصة بعد تألقه اللافت مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في بطولة كوبا أمريكا 2019، كما تم اختياره كأفضل لاعب.