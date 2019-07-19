برشلونة يرفض ضم نجم توتنهام

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نجم نادي توتنهام الإنجليزي داني روز عرض خدماته على نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إلى أن داني روز استغل رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع بديل للظهير الأيمن جوردي ألبا، وقام بعرض نفسه على الفريق الكتالوني.

وتابعت الصحيفة: “برشلونة درس هذا الخيار، لكنه قرّر عدم التوقيع مع روز، لأنه غير منطقي على المستوى الاقتصادي، وفي نفس الوقت إدارة البارشا مُعجبة بإمكانيات اللاعب، لكنها ترى أن هناك خيارات أفضل منه”.

وتسعى إدارة نادي توتنهام الإنجليزي للحصول على مبلغ مالي يتجاوز الـ20 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل داني روز في الميركاتو الصيفي، ما يعد عائقًا أمام برشلونة الذي يسعى لضم لاعب بمبلغ مالي أقل.

وارتبط اسم الظهير الأيسر داني روز خلال الفترة الأخيرة بالعديد من الأندية في الأوروبية، ومنها؛ باريس سان جيرمان الفرنسي وشالكه الألماني، بالإضافة إلى ثنائي الدوري الإنجليزي ليفربول ومانشستر يونايتد.