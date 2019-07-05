برشلونة يُحدد قراره النهائي حول التفريط في نجمه لـ إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي مؤخرًا اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب التشيلي أرتورو فيدال نجم وسط نادي برشلونة الإسباني.

ويسعى إنتر ميلان بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي للتعاقد مع أرتورو فيدال والذي تألق مع البارشا في الموسم الماضي، بالإضافة لظهوره بشكل جيد مع منتخب تشيلي في بطولة كوبا أمريكا والمُقامة حاليًا في البرازيل.

وقالت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن نادي برشلونة رفض عقد صفقة تبادلية مع إنتر ميلان بانتقال التشيلي فيدال للإنتر، مقابل تعاقد برشلونة مع البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب وسط الإنتر.

ولم ينجح رادجا ناينجولان في تقديم الأداء المنتظر منه مع إنتر ميلان في موسم 2018-2019، مما دفع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي للتفكير في بيع ناينجولان.

وكان المدرب كونتي تولى تدريب إنتر ميلان خلفًا للمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

ولا يرغب برشلونة في التفريط في أهم نجوم الفريق من أجل المنافسة على كافة الألقاب في الموسم الجديد 2019-2020.