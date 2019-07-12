برشلونة يُطارد نجم ليفربول

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوزيب بارتوميو، في التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الصحفي جون كروس الصحفي بجريدة الميرور البريطانية، أن جوزيب بارتوميو رئيس برشلونة مهتم بالدخول في مفاوضات مع إدارة نادي ليفربول للتعاقد مع فيرجيل فان دايك.

ويرغب النادي الكتالوني في تأمين صفوفه الدفاعية خاصة في ظل هبوط مستوى اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي واقترابه من مغادرة برشلونة بالإضافة إلى اقتراب جيرارد بيكيه من الاعتزال وكثرة إصابات المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين.

وسيرفض ليفربول رفضًا قاطعًا، التفريط في فيرجيل فان دايك، خاصة أنه عنصر مهم في صفوف الريدز وذلك من أجل المنافسة على نيل لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2019-2020.

وكان فيرجل فان دايك، تُوج مع فريق ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، بالفوز على نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الأول من يونيو الماضي بثنائية دون رد في المباراة النهائية.