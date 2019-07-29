برشلونة يُعرقل انتقال نجمه لـ الدوري الروسي

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي أنظاره على التعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم جناح نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نادي برشلونة رفض عرض نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي الأخير من أجل التفريط في مالكوم.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة لن يُمانع رحيل اللاعب مالكوم في حال تلقى عرضاً مالياً يصل إلى 40 مليون يورو.

ويُذكر أن مالكوم كان انضم لنادي برشلونة في يوليو من عام 2018 قادمًا من نادي بوردو الفرنسي، لكن اللاعب البرازيلي عانى بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع البارشا في الموسم الماضي.

ونجح برشلونة في صيف 2018 في ضم مالكوم بعد منافسة شرسة مع فريق روما الإيطالي.