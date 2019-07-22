برنامج تثقيفي توعوي لمنسوبي شرطة الرياض

المواطن - الرياض

تواصل شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بالأمن العام استكمال محاور البرنامج التثقيفي التوعوي لمنسوبي أفرع الأمن العام بالمنطقة المكلفين بالمشاركة بمهمة الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ، والذي انطلق منذ يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/١١/١١هـ بناءً على توجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي.

وألقيت صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/١١/١٩هـ محاضرتين بالقاعة الرئيسية بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، وذلك تنفيذاً للخطة الإعدادية والتأهيلية المعتمدة لمنسوبي أفرع الأمن العام بالمنطقة.