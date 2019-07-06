برنامج موهبة وتجربة في ركن الأديب الصغير بأدبي الأحساء

المواطن - الأحساء

وجه نادي الأحساء الأدبي، عبر موقعه الالكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي الدعوة للأطفال لحضور برنامج (موهبة وتجربة) الذي يقيمه النادي من خلال ركن الأديب الصغير.

يأتي ذلك ضمن برنامج نادي الأحساء الأدبي الإثرائي لصيف هذا العام الذي جاء للعام الثاني على التوالي تحت عنوان (أدبي الأحساء.. صيفي ثقافي).

وأوضح نادي الأحساء الأدبي أن الدعوة عامة للأطفال ذكورا وإناثا، وذلك مساء الاثنين الخامس من ذي القعدة الجاري ١٤٤٠هـ الثامن من يوليو ٢٠١٩م، ‏في مقر الركن بالنادي من الساعة 5 حتى الثامنة مساء.

ولمعرفة البرنامج يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي (هنا)، والنادي يرحب ويسعد باستقبال الأطفال وأمهاتهن للإفادة من برامج ركن الأديب الصغير خلال الإجازة الصيفية بما يعود بالفائدة للجميع.