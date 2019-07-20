برنس الغناء وداليا مبارك يحلقان إبداعًا في جدة وسط حضور غفير

المواطن - جدة

أبهج النجمان برنس الغناء العربي ماجد المهندس والنجمة داليا مبارك الحضور، مساء أمس الجمعة، في الحفل الذي أقيم في صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وصاحبت هذه البهجة تألق النجمين في تفاعل كبير منقطع النظير.

وتأتي هذه الحفلة ضمن ختام فعاليات موسم جدة ومن تنظيم روتانا، حيث استهلت الفنانة داليا الأمسية الغنائية في الوصلة الأولى، وقبلها استقبلها سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة روتانا حيث توجها إلى موقع نقطة الالتقاء بالإعلاميين، وهو المكان المخصص التي تتميز روتانا به في كل حفلاتها حيث تواجه النجوم بالإعلاميين لعمل لقاء سريع قبل صعودهم المسرح.

وأكدت الفنانة داليا أنها سعيدة جدًّا بمشاركتها في هذه الحفلة في بلدها السعودية وللمرة الثانية في جدة ومع فنان كبير مثل ماجد المهندس، مشيرةً إلى أن شعورها لا تكاد تصفه خاصة على مسرح جدة الذي كل مرة تعتبر الوقوف عليه كأنه أول مرة من الحماس.

وتمنت داليا أن تكون ضمن المشاركين في حفلات موسم الرياض وكل الحفلات التي تقام في بلادها السعودية، كما قدمت شكرها إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على إتاحة الفرصة لها في مشاركتها لحفلات المملكة، مشيدةً بالنقلة النوعية التي أحدثها خلال الفترة الماضية والقصيرة على صعيد إثراء الساحة الفنية.

وبعدها توجهت إلى المسرح لبدء وصلتها أمام جمهورها الذي ينتظرها.

وفور صعودها المسرح قوبلت بعاصفة من التصفيق ترحيبًا بها وبدأت بباقة من أعمالها الغنائية استهلتها بأغنية “قلبت الطاولة”ورددت الجماهير معها كلماتها، ثم أكملت أغانيها الأخرى، من أبرزها “أنا اللي وينك أنا موجود” و”خذني” و”أنا درب المضيع” و”أهل مكة” واختتمت بالأغنية الوطنية “هام السحب”.

وقبيل مغادرتها المسرح، رحبت الفنانة وقدمت النجم ماجد المهندس للحضور، الذي استقبله بعاصفة مدوية من التصفيق، وشهد دخوله على أنغام أغنيته الشهيرة “فهموه أني أحبه”، بتفاعل جماهيري مبكر أظهر مدى الحب الذي يحظى فيه بجدة.

وبعدها توقف قليلًا لمخاطبة الجمهور مرحبًا بهم وشاكرًا حفاوتهم، وبادلهم بقوله: “الله جمهور جدة غير”، ثم أكمل باقة من أغانية المعروفة.

واستمر المهندس في تقديم مجموعه من الأغاني التي لم يتوقف الجمهور في الترديد معه، ومنها أغنية “أنا بالقوة نست” من كلمات الشاعر ساري الحان أحمد الهرمي، وكذلك أغنية “ناقصك شيء” للشاعر فيصل السديري وألحان سهم.

واستمر التفاعل الكبير الذي لم يتوقف مع كل أغنية يقوم بغنائها الفنان ماجد المهندس ووصلت ذروة التفاعل مع أغنية “أنت ملك”، كما قدم أغنية خاصة عن جدة بعنوان “هذه جدة” وجدت قبولًا وتفاعلًا من الجمهور بشكل لافت.

الجدير بالذكر أن النجاح الكبير الذي صاحب إخراج حفل البارحة يأتي متزامنًا مع صدور قرار تركي آل الشيخ بتعيين سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات نائبًا له في اللجنة الفنية المنبثقة من الهيئة العامة للثقافة.

في المقابل، ثمن سالم الهندي قرار المستشار تركي آل الشيخ، متمنيًا أن يكون عند الثقة التي منحت إياه، ونجاح اللجنة لتكون نواة لعمل ناجح يسهم في تطوير الحفلات وطرق تنفيذها لتسعد المواطن السعودي والجماهير عامة.