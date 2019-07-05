بريجوفيتش ينضم لمعسكر الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

وصل الصربي ألكسندر بريجوفيتش إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المُقام حاليًّا في مدينة مانشستر، وشارك في مران اليوم.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مانشستر، أمس الخميس، لبدء المعسكر الخارجي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أكثر من مباراة ودية خلال معسكر مانشستر، أملًا في الظهور بمستوى مميز في الموسم المقبل.

وسيبدأ الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ذوب آهن أصفهان الإيراني، في الخامس من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.