بريطانيا تتوعد إيران برد عنيف

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

حذرت الحكومة البريطانية إيران من أنها بتصرفاتها الأخيرة، تختار “طريقًا خطيرًا للسلوك غير القانوني والمزعزع للاستقرار”، متوعدة برد فعل عنيف لاحتجاز ناقلة النفط البريطانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال وزير الخارجية، جيريمي هانت، صباح اليوم السبت، إن رد فعل بريطانيا “سيكون قويًا” إذا لم يتم إطلاق سراح سفينة ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني.

وجاء احتجاز إيران للناقلة وطاقمها المكون من 23 فردًا بعد أسبوعين من قيام قوات النخبة الملكية البريطانية بالتحفظ على ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، للاشتباه في قيامها بشحن النفط إلى سوريا، في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.

وقال هانت عبر حسابه على موقع تويتر: “تحركات الأمس في الخليج تظهر بوادر مقلقة على أن إيران قد تختار طريقًا خطيرًا للسلوك غير القانوني والمزعزع للاستقرار بعد احتجاز جبل طارق القانوني لناقلة النفط المتجهة إلى سوريا”.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: “سنعمل على ضمان سلامة الشحن”.

واتسم هانت بالحسم الشديد، عندما تحدث إلى شبكة سكاي نيوز، حيث قال: “نحن واضحون تمامًا أنه إذا لم يتم حل هذا الموقف بسرعة، فستكون هناك عواقب وخيمة”.

ونُصحت السفن البريطانية بتجنب مضيق هرمز بعد أن استولت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني مع تصاعد الأزمة في الخليج.

يذكر أن بريطانيا كانت قد أرسلت سفينة عسكرية إلى منطقة مضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد التحرش بإحدى ناقلاتها النفطية في المياه الدولية من قبل الزوارق الإيرانية.