بريطانيا تطلب ضمانات إيرانية

المواطن - متابعة

أعلنت بريطانيا أنها يمكن أن تطلق ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يوم السبت: إنه أبلغ نظيره الإيراني جواد ظريف بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة جريس 1 بشرط ضمان عدم توجهها إلى نظام بشار.

واحتجز مُشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة جريس 1 يوم الخميس قبل الماضي لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وذكر المتحدث باسم سلطات جبل طارق أن أغلب الطاقم، الذي يضم 28 فردًا، ظلوا على متن الناقلة العملاقة، من الهنود وبعضهم من باكستان وأوكرانيا.

وتم استجواب طاقم الناقلة كشهود قبل توجيه الاتهام الرسمي لقائدها واثنين من ضباطها بخرق العقوبات الأوروبية على نظام دمشق.