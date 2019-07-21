بريطانيا تعتزم تجميد الأصول الإيرانية

المواطن - متابعة

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن وزير الخارجية جيريمي هنت يعتزم تجميد الأصول الإيرانية بعد احتجاز الناقلة البريطانية.

وذكرت صحيفة ديلي تليغراف أن من المتوقع أن يعلن هنت عن إجراءات دبلوماسية واقتصادية الأحد بما في ذلك احتمال تجميد أصول ردا على الواقعة.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا قد تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وفي رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن، قالت بريطانيا إن ناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها إيران اقتربت منها قوات إيرانية عندما كانت في المياه العُمانية وإن هذا العمل “يمثل تدخلاً غير قانوني”.

وكتبت بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن الدولي “كانت السفينة تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي… يشترط القانون الدولي عدم عرقلة حق المرور، وبالتالي فإن الإجراء الإيراني يمثل تدخلاً غير قانوني”.

وبعثت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد حذر من أن استيلاء إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج يحمل تداعيات أمنية “خطيرة للغاية” مع ظهور لقطات تظهر كوماندوس يرتدون أقنعة على متن السفينة.

وقال هنت، عقب اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية “الكوبرا” بعد ظهر هذا اليوم ، إن السفينة ستينا إمبيرو اختطفت “في انتهاك واضح للقانون الدولي”.

وأضاف: “هذا غير مقبول إطلاقًا. إنه يثير تساؤلات خطيرة للغاية حول أمن الملاحة البريطانية ، والشحن الدولي ، في مضيق هرمز”.