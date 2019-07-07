بريطانيا: على إيران التوقف فوراً والعدول عن أنشطتها النووية

المواطن - متابعة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية يوم الأحد إن إيران خالفت بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015 وعليها التوقف فوراً والعدول عن أنشطتها.

وقالت إيران يوم الأحد إنها ستزيد خلال ساعات نسبة تخصيب اليورانيوم عما يسمح به الاتفاق النووي في خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف لإعادة العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وقال المتحدث : ”انتهكت إيران بنود الاتفاق… وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بالاتفاق بالكامل فإن على إيران التوقف على الفور والتراجع عن كل الأنشطة التي تخالف التزاماتها، ننسق مع أطراف الاتفاق النووي الأخرى بشأن الخطوات التالية وفقا لبنود الاتفاق“.