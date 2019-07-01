بسبب التباطؤ .. النصر مُهدد بخسارة حمدالله

المواطن - محمد سمعه

مرّ نادي النصر بمشكلة في الفترة الأخيرة وهي عدم انتخاب مجلس إدارة جديد له، بعد اعتذار سعود آل سويلم عن الترشح لرئاسة العالمي.

وبسبب عدم وجود مجلس إدارة جديد، بجانب عدم النظر في تجديد عقد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، بدأت العروض تأتي إلى النجم المغربي لإقناعه بالرحيل عن صفوف العالمي خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر أن نادي الكويت الكويتي يطمح وبقوة للتعاقد مع حمدالله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، طبقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

النادي الكويتي عمل على استغلال التباطؤ في تجديد عقد حمدالله من قبل نادي النصر، ليحاول إقناع اللاعب المغربي بالرحيل عن بطل الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

ويُذكر أن جمهور نادي النصر لن يُحبذ رحيل حمدالله عن صفوف العالمي، خاصة بعد القدرات التهديفية المميزة والتي قدمها المهاجم المغربي مع العالمي في دوري المحترفين بالموسم الماضي.

وكان حمدالله أحرز 35 هدفًا مع النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين ليُتوج كهداف للمسابقة بجانب فوزه بلقب أفضل لاعب محترف في الدوري السعودي عن الموسم الماضي.

ويُذكر أن عبد الرزاق حمدالله كان انضمّ لـ صفوف نادي النصر في عام 2018 قادمًا من صفوف نادي الريان القطري.

لم يشارك حمدالله مع منتخب المغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر، بعد استبعاده من القائمة لخلافات بينه وبين اللاعب فيصل فجر.