بطل العالم للراليات الصحراوية يوقع اتفاقية للتسويق الحصري

الموان - الرياض

وقع الكابتن أحمد الشقاوي، بطل العالم للراليات الصحراوية 2018، اتفاقية للتسويق الحصري مع شركة سبوريا للتسويق الرياضي، وذلك حتى العام 2025.

ووفقًا للاتفاقية تقوم “سبوريا” بالتسويق الحصري لفريق الراليات الذي يقوده الشقاوي في جميع الفعاليات المحلية والدولية التي يشارك فيها الفريق.

وقال الشقاوي: “إن الاتفاقية تأتي في سياق الخطة الإستراتيجية لتعزيز الحضور المستدام للفريق كمنافس حقيقي في المسابقات الدولية على وجه الخصوص”.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ”سبوريا” فهد المطيري أن الاتفاقية تعد نموذجًا مميزًا لتفعيل حضور الأبطال السعوديين في اللعبة، وممارسة احترافية تعكس التطور الذي تشهده اللعبة في المملكة.

ويتزامن التوقيع على الاتفاقية مع تحضيرات الفريق الحائز على النسخة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية، للعديد من المنافسات المحلية والدولية وفي طليعتها منافسات رالي دكار 2020 الذي ستقام إحدى مراحله لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

ويشارك فريق الشقاوي ببطولة المملكة للراليات 2020 المتضمنة ست مراحل، ومنها منافسات رالي حائل الدولي.

كما سيشارك الفريق في بطولة العالم للراليات للباها والكروس كانتري التي تتكون من 12 مرحلة في عدة دول حول العالم.

وسبق أن فاز الكابتن أحمد الشقاوي بالعديد من الألقاب المحلية في اللعبة، ومنها كأس رالى حائل لفئة T2 في الأعوام 2012، 2013، وتوجها ببطولة العالم للراليات الصحراوية 2018 التي حسم لقبها لصالحة في الجولة قبل الأخيرة من البطولة.