بعثة أخضر الإسكواش تصل إلى ماليزيا

المواطن - واس

وصلت بعثة المنتخب السعودي للإسكواش أمس إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في بطولة ماليزيا الـ17 المفتوحة للناشئين التي ستقام منافساتها خلال الفترة ( 9 ـ 14 ) يوليو الجاري.

ويضم الوفد السعودي للبطولة المدرب أحمد كامل و4 لاعبين هم سالم المولد وياسر آل عباس ومنصور المولد ومحمد آل نصفان برئاسة عضو مجلس الإدارة سامر الخطيب الذي أوضح أن بطولة ماليزيا المفتوحة للناشئين تعد أولى البطولات الخارجية التي يشارك بها لاعبوا الإسكواش في هذا الموسم وتم التحضير لها من خلال معسكر إعدادي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين متمنياً أن يسجل اللاعبون ظهوراً مميزاً في البطولة.

من ناحية أخرى تُشارك المملكة بوفد كبير بين الدول العربية في أولمبياد الصيف العالمي للجامعات في مدينة نابولي الإيطالية.

وتتواجد المملكة في المحفل الدولي بالمشاركة بثمانية ألعاب مختلفة وهم ” التنس، الجودو، التايكوندو، كرة الطاولة، السباحة، المبارزة، السهام، العاب القوى”.

وانطلقت أولى مشاركات الوفد السعودي في الأولمبياد الصيفي يوم الخميس الماضي للطلاب في مسابقات كرة الطاولة ضد فرنسا، وكذلك في منافسات السباحة 100 متر ظهر وصدر و 50 متر فراشة والجودو وزن 90 كجم ضد أوكرانيا وأوزبكستان في دور الـ16.