بعثة الأهلي تصل إلى النمسا

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة النادي الأهلي منذ قليل إلى دولة النمسا، وذلك استعدادًا لبدء المعسكر الإعدادي والتحضيري للموسم الجديد 2019-2020.

ويُذكر أن نجوم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي سيخوضون فترة الإعداد للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

جدير بالذكر أن الأهلي كان تلقى عرضًا من نادي ريفر بليت الأرجنتيني قدره 4 ملايين دولار أمريكي؛ وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب التشيلي باولو دياز لاعب وسط الأهلي.

ويُذكر أن إدارة الأهلي تُفكر بحيرة في الوقت الحالي سواء بالاستفادة ماليًا من بيع باولو دياز من أجل ضم صفقات قوية في الميركاتو الصيفي، أو رفض عرض ريفر بليت خاصة أن باولو دياز قدم عرضًا جيدًا من الناحية الدفاعية مع الأهلي في الموسم الماضي.

وشارك باولو دياز مع منتخب تشيلي في بطولة كأس كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في البرازيل، حيث احتل منتخب تشيلي المركز الرابع بعد الخسارة بالأمس من منتخب الأرجنتين بثنائية مقابل هدف.

وكان الأهلي قام بتعيين المدرب برانكو إيفانكوفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين مؤخرًا.