بعثة الأهلي تصل جدة

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، قادمة من النمسا بعد انتهاء المعسكر الإعدادي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا في النمسا امتد إلى 20 يومًا تقريبًا، ولعب خلاله 5 مباريات ودية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وبدأ الأهلي معسكره الخارجي بالفوز على فرازدين الكرواتي بنتيجة 3/2، ثم تغلب على رودار السلوفيني بهدف نظيف، وفاز بعد ذلك على درافوجراد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نتائجه الإيجابية في معسكر النمسا، وفاز على جاركوفو الصربي بثلاثية دون رد، وتغلب على برافو السلوفيني بثلاثة أهداف نظيفة أيضًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الهلال، في السادس من شهر أغسطس المقبل، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.