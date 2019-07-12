بعثة النصر تصل البرتغال

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، لبدء المعسكر الخارجي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتدريباته الجماعية تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا قبل عدة أيام، قبل أن يُغادر إلى لشبونة اليوم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 4 مباريات ودية في معسكر لشبونة، لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وانطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعى للحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.