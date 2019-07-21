بعد الدعم .. مفاجأة أخرى لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي النصر برئاسة صفوان السويكت إلى ضمّ أقوى الصفقات، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن العالمي يبحث عن الفوز بلقب دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي والمنافسة على باقي البطولات.

وبعدما أقرت الهيئة العامة للرياضة أمس السبت الميزانية المخصصة لدعم الأندية والمُقدرة بملياري ونصف المليار ريال، أصبح نادي النصر قريبًا من تلقي خبر سار آخر في الميركاتو الصيفي.

وأبدى النصر اهتمامه الشديد بضم اللاعب السنغالي مباي دياني مهاجم نادي غلطة سراي التركي، بسبب تألقه مؤخرًا مع ناديه التركي.

وذكرت تقارير إخبارية تركية، أن نادي غلطة سراي وافق على بيع السنغالي مباي دياني مقابل الحصول على 13 مليون يورو من نادي النصر.

وإذا نجح النصر في ضم اللاعب مباي دياني فسيكون المهاجم السنغالي، أول صفقة أجنبية يُبرمها نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك مباي دياني مع المنتخب السنغالي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت مؤخرًا في مصر، حيث وصل منتخب السنغال للمباراة النهائية وخسر اللقب لصالح المنتخب الجزائري بهدف دون رد.

ويُذكر إن صفوان السويكت تولى رئاسة النصر ولمدة أربع سنوات خلفًا لـ سعود آل سويلم.