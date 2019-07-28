بعد تقديم موعد حساب المواطن .. توضيح مهم بشأن سعر البنزين

المواطن - الرياض

جدّد حساب المواطن التأكيد على أن الدعم الذي يتم صرفه للمستحقين المؤهلين يتضمّن تعويضهم عن فارق الزيادة في أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء.

وردًا على عدة استفسارات حول عدم زيادة الدعم المخصص للمستفيدين بما يتناسب مع زيادة أسعار البنزين الأخير قال البرنامج : يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المُقدّم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وحول مقدار الدعم المخصص للمستفيدين قال البرنامج : يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: (هنا).

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة التالية من الدعم يوم الثامن من أغسطس المقبل بدلًا من الموعد المقرر له سلفًا وهو العاشر من الشهر الجاري بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).



ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.