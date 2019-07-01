بعد رحيله عن الاتفاق.. السيد في مران الأهلي

المواطن - مروة نبيل

انتظم حسين السيد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مساء أمس الاثنين؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

ونشر حساب النادي الأهلي المصري الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب حسين السيد في التدريبات الجماعية على ملعب التتش، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته لصفوف الاتفاق.

وحرص مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ، على عقد جلسة مع الظهير الأيسر حسين السيد على هامش تدريبات الفريق الجماعية.

ولعب حسين السيد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، قبل أن يعود إلى الأهلي المصري مجددًا، ولم يتضح مستقبله مع المارد الأحمر حتى الآن.

وأكدت تقارير صحافية أن حسين السيد تلقى أكثر من عرض، سواء من السعودية أو الدوري المصري، في ظل صعوبة استمراره مع الأهلي الذي يمتلك 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر وهم، التونسي علي معلول، أيمن أشرف ومحمود وحيد.