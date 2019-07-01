بعد 8 سنوات.. خالد الغامدي يودع جماهير النصر

المواطن - مروة نبيل

حرص خالد الغامدي، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، على توديع جماهير النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ووجه خالد الغامدي رسالة إلى جماهير العالمي عبر “تويتر”، وقال: “8 سنوات قضيتها بكل حب وإخلاص في خدمة الكيان النصراوي وجماهيره العظيمة، كانت مليئة بالفرح والسعادة والحزن والألم”.

وتابع خالد الغامدي تغريدته قائلًا: “فوجب عليّ تقديم الشكر لجمهور النصر العظيم؛ فهم من يستحقون الشكر فقط، مزيدًا من الإنجازات بإذن الله بقيادة الداعم الأول في الماضي والحاضر والمستقبل جماهير النصر الوفية”.

وأضاف خالد الغامدي في تغريدة أخرى: “سعيد بانضمامي لنادي الفيصلي وبدعم إدارة الفيصلي بقيادة الأستاذ فهد المدلج وجمهور الفيصلي العزيز، سنسعى لتحقيق منجز هذا الموسم يسعد جماهير نادي الفيصلي بإذن الله”.

وأعلن نادي الفيصلي، أمس الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع النجم خالد الغامدي صاحب الـ31 عامًا لمدة موسم رياضي واحد، وتمنى له التوفيق في مشواره مع عنابي سدير.

ويملك خالد الغامدي خبرة كبيرة، حيث لعب في صفوف إف سي ويل، القادسية، النصر والرائد، وتوج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2014/ 2015، كأس ولي العهد 2014، وبطولة بني ياس الدولي موسم 2013/ 2014.