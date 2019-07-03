بقيادة رازفان.. الهلال يتدرب على فترتين

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية على فترتين، مساء اليوم الأربعاء، خلال معسكره التحضيري المُقام حاليًّا في النمسا.

وأشرف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وطاقمه المساعد على مران الهلال الجماعي اليوم، وعمد الجهاز الفني إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، قبل أن يختتم المران الصباحي بتدريبات تكنيكية منوعة.

وتركزت الحصة التدريبية المسائية على الجوانب الفنية، وقسم رازفان الفريق الأول لكرة القدم إلى مجموعتين، أدت كل مجموعة مناورة على جزء وكامل مساحة الملعب، وفرض الجهاز الفني تدريبات على حامل الكرة وسرعة الافتكاك.

وأجرى سلمان الفرج، نواف العابد وعمر عبدالرحمن عموري مرانًا بالجري، وأداء تدريبات بدنية ضمن برامجهم التأهيلية، استعدادًا لعودتهم إلى التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، مساء يوم غد الخميس، على فترتين صباحية ومسائية.