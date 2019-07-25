بلجيكا في صدارة تصنيف فيفا وقفزة لمنتخب الجزائر

المواطن - مروة نبيل

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات الجديد لشهر يوليو الحالي، والذي شهد تواجد بلجيكا في الصدارة، فيما حقق منتخب الجزائر الأول لكرة القدم قفزة كبيرة بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019.

وحافظ منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم على صدارة التصنيف العالمي، وصعدت البرازيل إلى الوصافة بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا 2019، فيما حلت فرنسا ثالثًا، ثم إنجلترا، يليها أوروغواوي.

وعلى صعيد إفريقيا، حافظت السنغال على المركز الأول، يليها تونس، ثم نيجيريا، وقفز منتخب الجزائر لكرة القدم 28 مركزًا، ليحتل المركز الرابع في القارة السمراء، ثم المغرب.

وفي تصنيف المنتخبات العربية، جاءت تونس في الصدارة، ثم منتخب الجزائر لكرة القدم، يليه المغرب، ثم مصر التي صعدت 9 مراكز.