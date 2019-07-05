بلدية البرك تباشر أول بلاغات عون وتقدم حسن الوفادة

المواطن - محمد الغبيشي - البرك

باشرت بلدية محافظة البرك أول بلاغ وردها، ويفيد بتعطل مركبة إحدى العائلات القادمة لمدينة أبها لغرض السياحة والاستمتاع بالأجواء.

وصرح رئيس بلدية محافظة البرك، المهندس عبدالله الرياعي، في تصريحات إلى “المواطن“، بأن ضمن مبادرة عون، والتي دشنها أمير منطقة عسير وتنفذها أمانة منطقة عسير وبلدياتها بمشاركة فريق عمل من أمن الطرق، والدوريات الأمنية، والمرور، وسندكم التطوعي، باشرت البلدية أولى البلاغات وقامت بدورها في حسن الوفادة لإحدى العائلات القادمة لمدينة أبها.

وأضاف الرياعي أن أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، حريص كل الحرص على تطبيق حسن الوفادة؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة وضرورة تقديم الرعاية والمتابعة وتسهيل كل ما يحتاجه السائح إلى أن يصل مدينة أبها لقضاء أوقات رائعة وممتعة.