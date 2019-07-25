بلدية بارق تغلق مطعمين و3 محلات مهنية

بلدية بارق تغلق مطعمين و3 محلات مهنية

2019/07/26
الساعة 12:12 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - بارق

أغلقت بلدية محافظة بارق مطعمين و3 محلات مهنية، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي نفذتها خلال الأسبوع الماضي وتم رصد 14 مخالفة صحية ومهنية.

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أن المراقبين الصحيين يواصلون أعمالهم الميدانية بحملة الرقابة البلدية ونفذوا جولات رقابية على المطاعم والمطابخ بمركز ثلوث المنظر، وأسفرت عن إغلاق مطعمين ورصد من 14 مخالفة صحية ومصادرة 5 كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة.

وأضاف أن الجولات شملت المحلات المهنية أيضاً وأسفرت عن إغلاق 3 محلات مهنية في بارق ورصد 7 مخالفات وقد تم إلزامها بتحسين واجهات المحلات ضمن حملة معالجة التشوه البصري.

وأفاد البارقي أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين مؤكداً استمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء.

 



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