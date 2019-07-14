بلعمري أمل الجزائر ضد نيجيريا

المواطن - مروة نبيل

قدم نجم نادي الشباب، جمال بلعمري، مستوى مميزًا في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، وذلك قبل مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم.

الجزائر ضد نيجيريا:

وتلعب الجزائر ضد نيجيريا على إستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتألق منتخب محاربي الصحراء بشكل لافت في الكان 2019، سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، قبل مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم، إلا أن أداء بلعمري كان مميزًا للغاية.

ويُعد خط دفاعي محاربي الصحراء بقيادة بلعمري أبرز نقاط قوته في كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث استقبلت شباكه هدفًا واحدًا قبل مباراة الجزائر ضد نيجيريا المرتقبة.

وكون بلعمري ثنائيًّا مميزًا مع النجم عيسى ماندي خلال مباريات محاربي الصحراء في الكان 2019، وسيكون نجم نادي الشباب في مواجهة خاصة مع أوديون إيجالو في مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم، حيث يمتاز المهاجم بالسرعة والقوة البدنية.

بلعمري يتألق:

وقبل مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم، شارك جمال بلعمري في 4 مباريات مع محاربي الصحراء في الكان 2019، حيث غاب عن مواجهة تنزانيا، بعدما فضل المدرب جمال بلماضي، منح اللاعبين الأساسيين راحة.

وبدأ بلعمري مسيرته الدولية مع منتخب محاربي الصحراء العام الماضي، حينما شارك في مباراة توجو خلال التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لعب 8 مواجهات مع الجزائر حتى الآن.

ويطمح محاربو الصحراء في الظهور بمستوى مميز خلال مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم؛ أملًا في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ نسخة عام 1990، حينما توج باللقب.