بمشاركة حمدالله.. النصر يبدأ تدريباته في أوفير

المواطن - مروة نبيل

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، أولى تدريباته في مدينة أوفير البرتغالية ضمن معسكره الإعدادي.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تدريبات العالمي الصباحية والتي شهدت مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد انضمامه إلى معسكر الأصفر بالأمس.

وكان حمدالله أثار الجدل خلال الفترة الماضية، لتأخر انضمامه إلى معسكر النصر في البرتغال، وترددت أنباء عن تفكيره في مغادرة العالمي والانضمام إلى أحد الأندية الإيطالية، بسبب غضبه من التأخر في الحصول على مكافأة التتويج بالدوري.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء يوم الاثنين، إلى مدينة أوفير البرتغالية لاستكمال المعسكر الخارجي، بعد بقائه عدة أيام في مدينة أوبيدز، وخوضه لمباراتين وديتين.