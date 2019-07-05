بنتن: محاولات لمنع القطريين من التسجيل في حج 1440

المواطن - الرياض

أكد وزير الحج والعمرة، محمد بنتن، أن للحجاج القطريين بوابات إلكترونية مفتوحة للتسجيل، مشيرًا إلى وجود محاولات لمنعهم.

وشدد بنتن، خلال تصريحات إلى قناة العربية، على أن الأيام القادمة تحمل مشاريع سيتم الإعلان عنها.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في مايو الماضي، أنه امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقًا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، فإنها ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين ويكون وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

كما رحبت الوزارة بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة “مقام” عبر الرابط واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.