بنجلاديش تشهد تدشين مبادرة طريق مكة لأول مرة هذا العام

المواطن - واس

شهدت جمهورية بنجلاديش الشعبية اليوم, تدشين انطلاق رحلات الطيران الناقلة للحجاج وفق التنظيم الخاص بمبادرة طريق مكة ، حيث يستفيد الحجاج البنغاليين من الخدمات التي توفرها المبادرة لأول مرة بعد انضمام دولتهم مع باكستان وتونس للمبادرة في موسم حج هذا العام 1440هـ ، بالإضافة إلى ماليزيا وإندونيسيا اللتان يستفيد حجاجهما من المبادرة منذ موسم حج العام الماضي.

وحضر تدشين المبادرة بمطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا معالي وزير الدولة للسياحة والطيران ببنجلاديش محبوب علي ، ووزير الدولة لشؤون الأديان ببنجلاديش الشيخ محمد عبدالله ، والسكرتير العسكري لمكتب رئيسة الوزراء ببنجلاديش الجنرال زين العابدين ، ومن الجانب السعودي حضر رئيس وفد المملكة الخاص بمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور حسين بن ناصر الشريف, بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة البنجلاديشية ، وأعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل المبادرة.

وأعرب وزير الدولة لشؤون الأديان ببنجلاديش الشيخ محمد عبدالله عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يألونه من جهد لخدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء المعمورة ومن ذلك ما تقدمه المملكة العربية السعودية حالياً في مبادرة طريق مكة في بنجلاديش التي تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر على الحجاج من مقار دولهم، وهي لفتة إنسانية كبيرة من المملكة وتشكر عليها.



ونوه معالي وزير الدولة للسياحة والطيران ببنجلاديش محبوب علي ، بما رصد من استعدادات كبيرة وجهود مشتركة لتطبيق المبادرة بمطار شاه جلال الدولي بدكا ، مما يسهم في تسهيل إجراءات دخول حجاج بنجلاديش إلى المملكة بكل انسيابية وسرعة.

ورحب السكرتير العسكري لمكتب رئيسة الوزراء ببنجلاديش الجنرال زين العابدين ، بتدشين مبادرة طريق مكة بجمهورية بنجلاديش ، مما يدلل على مدى العلاقة الحميمة بين المملكة العربية السعودية وبنجلاديش والتنسيق بينهما فيما يخدم الحجاج ، والتسهيل عليهم في أداء مناسك الحج ، ودعا الله العلي القدير أن يحفظ قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار .

من جانبه نوه القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى بنجلاديش خرقان بن هويدي بن سويه بنجاح تطبيق مبادرة طريق مكة من بنجلاديش في الارتقاء بالخدمات التي توفرها حكومة المملكة لضيوف الرحمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.



وأشاد باهتمام حكومة بنجلاديش للاستفادة من المبادرة التي تسهم في تحويل رحلة الحج من رحلة دولية إلى رحلة داخلية عند وصولها مطارات المملكة ، ومساهمتها في تطبيق المبادرة بمطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا ، معبراً عن شكره لكل من أسهم في نجاح المبادرة سواءً من الجانب السعودي أو الجانب البنجلاديشي.

وقال بن سويه : ستبقى المملكة كما كانت –بإذن الله- تقدم المزيد والمزيد لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

من جهته عرّف رئيس وفد المملكة الخاص بمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بخطة عمل مبادرة طريق مكة وتنظيم خدمة الحجاج في مطار شاه جلال الدولي في دكا، فضلاً عن سير إجراءات تنفيذ المبادرة التي تشمل إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

ولفت الانتباه إلى أن خدمات مبادرة طريق مكة تمكن الحجاج المستفيدين منها من تجاوز إجراءات السفر عند وصولهم إلى المملكة، كما تتيح لهم فرصة الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تكون في انتظارهم، لنقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية تسلم أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، وتسليمها لهم في مكان إقامتهم بسلامة وإتقان.



ونوه اللواء اليحيى بأن مبادرة طريق مكة تأتي وفق اهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء فريضة الحج عليهم، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا حرصت على إطلاق المبادرة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقته قيادة المملكة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتعزيز جهود الجهات الحكومية وتكاتفها في خدمتهم وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لأداء مناسكهم في يسر وسهولة وطمأنينة.