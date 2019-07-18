بوابة الشروق ترعى الشباب
سيتم التوقيع النهائي قريبًا

بوابة الشروق ترعى الشباب

2019/07/18
الساعة 7:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عن اتفاقه مع مشروع “بوابة الشرق”، لتكون الراعي الرسمي والشريك الرئيسي للنادي.

وأوضح نادي الشباب في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه سيتم التوقيع النهائي على العقد خلال حفل التدشين المقرر إقامته خلال الأسبوعين المقبلين.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو لمشروع “بوابة الشرق”، وأبدى اعتزازه بالشراكة الجديدة.

وكانت الإدارة الشبابية برئاسة البلطان قد قامت بالأمس بتوقيع عقدًا مع مكتب إبراهيم الهويشل للمحاماة والاستشارات القانونية بالتحالف مع شركة رايات للاستشارات لتطوير استراتيجية النادي وحوكمته.



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