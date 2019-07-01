بوحميد فتحاوي لمدة عامين

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح عن تعاقده- رسميًّا- مع توفيق بوحميد لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل.

نشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب توفيق بوحيمد أثناء توقيع العقود لتمثيل النموذجي لمدة عامين مقبلين، بحضور عضو مجلس الإدارة مشاري السعدون ويوسف الموسى.

وجاء تعاقد نادي الفتح مع بوحيمد بناء على توصية من المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، التونسي فتحي الجبال بعد متابعة ورؤية ما يتمتع به من إمكانيات ستكون إضافة للنموذجي.

ومن جانبه، أعرب توفيق بوحيمد عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مؤكدًا على رغبته الكبيرة بتقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف النموذجي وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.