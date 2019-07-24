بورتو يقترب من ضم كوينتراو

المواطن - مروة نبيل

اقترب نادي بورتو البرتغالي من التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني السابق، فابيو كوينتراو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “ريكورد”، اليوم الأربعاء، أن كوينتراو بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف بورتو بناء على طلب المدرب سيرجيو كونشيساو، نظرًا لخبرة اللاعب الكبيرة في البطولات الأوروبية.

وانتهى عقد كوينتراو صاحب الـ31 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي رو آفي البرتغالي هذا الصيف، وكان لاعبًا حاسمًا مع ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا 2014 ضد أتلتيكو مدريد، وتُوج باللقب القاري في لشبونة.

وكان الظهير الأيسر البرتغالي، كوينتراو قريبًا من الانتقال إلى صفوف باوك ساونيكا اليوناني خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الاتفاق بين الطرفين لم يتم في النهاية.

وفي حال تعاقد بورتو رسميًا مع كوينتراو سيكون من اللاعبين القلائل الذين ارتدوا قميص الأندية الثلاثة الكبرى التي دائمًا ما تُنافس على البطولات في البرتغال، حيث سبق له ولعب في بنفيكا وسبورتنج لشبونة.