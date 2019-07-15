بورصة لندن تنهي على ارتفاع

المواطن - واس

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” تعاملاته أمس الاثنين على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 0.34 بالمئة، ما يعادل 25.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 7531.72 نقطة.