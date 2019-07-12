بورصة لندن تنهي على انخفاض

المواطن - واس

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 0.05 بالمئة، ما يعادل 3.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 7505.97 نقطة.