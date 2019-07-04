بوفون يعود إلى يوفنتوس الإيطالي مجددًا

المواطن - محمد سمعه

عاد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي بعد موسم واحد قضاه في صفوف النادي الفرنسي.

وقالت شبكة البي بي سي البريطانية أن جيانلويجي بوفون قرر العودة لصفوف يوفنتوس بعدما أعلن في الخامس من يونيو الماضي، أنه سيرحل عن صفوف باريس سان جيرمان.

واجتاز بوفون الفحوصات الطبية مع نادي يوفنتوس، لينضم مجددًا لبيته القديم ولمدة موسم واحد.

وحقق بوفون العديد من الألقاب سواء مع يوفنتوس أو مع باريس سان جيرمان أو مع منتخب إيطاليا، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن بوفون، البالغ من العمر 41 عامًا لعب مع يوفنتوس لمدة 17 عامًا قبل أن يُقرر في صيف 2018، الرحيل عن اليوفي والانضمام لـ باريس سان جيرمان.

فاز بوفون بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات مع يوفنتوس وحصد لقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، كما تُوج بلقب كأس العالم في عام 2006 مع منتخب إيطاليا.