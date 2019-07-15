بيان ثلاثي: الملك حريص على دعم استقلال لبنان وسيادته

المواطن - الرياض

أكد عدد من رؤساء حكومات لبنان السابقين على أهمية اللقاء الذي جمعهم، اليوم، في جدة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فيما يتعلق بدعم العلاقات السعودية اللبنانية.

وقال الرؤساء الثلاث، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمّام سلام، في بيان مشترك:

لقد كانت مناسبة طيبة إذ عبر خادم الحرمين الشريفين عن سعادته باستقبال الوفد المؤلف من رؤساء الحكومة السابقين والاستماع إليهم في ظل ما يهم لبنان وعلاقاته الأخوية مع المملكة، حيث أكد الملك سلمان على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ولبنان وبين الشعبين الشقيقين، وأكد على الجهود الخيرة التي يبذلها رؤساء الحكومة السابقين إلى جانب رئيس الحكومة سعد الحريري الذي تكن له المملكة المحبة والتقدير، من تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة ولبنان.

وتابع البيان: لقد أكد خادم الحرمين الشريفين على حرص المملكة القوي والثابت على لبنان واستقلاله وسيادته، وصيانة اتفاق الطائف؛ كونه الاتفاق الذي أنهى الحرب الداخلية في لبنان، وأكد على أهمية صيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين بشتى طوائفهم وانتماءاتهم، وكل ذلك تحت سقف الدستور واحترام القوانين واحترام الشرعية العربية والدولية، وأن المملكة لن تدخر جهدًا من أجل حماية وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.

وفي هذا المجال أكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية إعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية وإقدارها على بسط سلطتها الكاملة وبقواها الشرعية على جميع مرافقها وأراضيها، وكذلك قدرتها على استعادة هيبتها بما يعزز من وحدة اللبنانيين.

كما أكد خادم الحرمين الشريفين رغبته الصادقة بزيارة لبنان الذي يعتبره المنتدى الأفضل في الوطن العربي، ويكن له كل المحبة والتقدير، وله فيه ذكريات طيبة.