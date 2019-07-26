بيكيه يغيب عن مباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن غياب مدافع الفريق الأول لكرة القدم، جيرارد بيكيه عن مباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي الياباني الودية، التي ستُقام، يوم غد السبت.

ويُعاني بيكيه من إصابة في الفخذ الأيسر، وسيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة القادمة من أجل الوقوف على طبيعة إصابته وتحديد مدى جاهزيته لخوض مباريات الفريق الكتالوني المقبلة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

برشلونة ضد فيسيل كوبي

وكان مدرب الفريق الكتالوني، إرنستو فالفيردي، قد أعلن خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي الياباني، عن احتمالية غياب بيكيه عن المواجهة الودية، وتابع: “وذلك من باب الحيطة والحذر قبل كل شيء”.

وسيغيب بذلك بيكيه عن مباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي والتي كان سيلتقي خلالها بزملائه القدامى في الفريق الكتالوني أندريس إنيستا، دافيد فيا، وسيرجي سامبر، حيث يلعبون في صفوف الفريق الياباني حاليًا.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الكتالوني جولته في اليابان بمباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي الودية، وذلك بعدما واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، وخسر أمامه بهدفين مقابل هدف.