بيل يرد بطريقته الخاصة في مباراة الريال ضد أرسنال

المواطن - محمد سمعه

قدّم النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني أداءً أكثر من رائع في مباراة الريال ضد أرسنال الإنجليزي والتي أُقيمت صباح اليوم في بطولة الكأس الدولية للأبطال والمُقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الرغم من انتهاء الشوط الأول من مباراة الريال ضد أرسنال، بتقدم الأرسنال بثنائية دون رد، لكن بيل تألق بصورة كبيرة في الشوط الثاني من المباراة ونجح في إحراز الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة السادسة والخمسين.

بيل يرد على تصريحات زيدان

وقبل إقامة مباراة الريال ضد أرسنال، كان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد قال بأنه يتمنى سرعة التخلص من بيل وبيعه في فترة الانتقالات الصيفية، بسبب شعوره بالملل من الفترة الطويلة والمستغرقة لبيع بيل.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز في لقاء الريال ضد أرسنال، بعد أيام قليلة من مباراته الأولى ضد نادي بايرن ميونيخ الألماني في بطولة الكأس الدولية للأبطال، والتي انتهت بفوز بايرن ميونيخ بثلاثية مقابل هدف.

وبعد نهاية مباراة الريال ضد أرسنال، حرص الإسباني ألفارو أودريوزولا ظهير أيمن نادي ريال مدريد على الإشادة بأداء اللاعب الويلزي جاريث بيل حيث تألق الأخير وسجل الهدف الأول للريال.

وأضاف أودريوزولا لاعب ريال مدريد، أنه لا يعلم كيف سيكون مصير بيل مع النادي الملكي، بعد نهاية مباراة الريال ضد أرسنال، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن اللاعب الويلزي يركز على تقديم النتائج الإيجابية مع النادي الملكي.

وشهدت مباراة الريال ضد أرسنال، طرد اللاعب الإسباني ناتشو مدافع ريال مدريد بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين، كما شارك اللاعب البلجيكي إدين هازارد لاعب الريال الجديد في المباراة.

شارك المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد في مباراة الريال ضد أرسنال، وتمكن من تقديم مستوى جيد.