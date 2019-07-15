بي تي إس BTS يُعلق على أولى حفلاته بالمملكة

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أعلن فريق BTS الكوري الجنوبي عن رحلته إلى المملكة، والتي تأتي ضمن موسم الرياض، حيث أكّد الفريق عبر موقعه الرسمي أن الجولة المنتظرة في السعودية ستكون ضمن الحملة العالمية التي يؤديها الفريق الكوري باسم “Love Yourself” والتي حطّمت الأرقام القياسيّة العالمية كونها الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو الماضي؛ إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال ذلك شهر واحد، ما عزّز مكانة بي تي إس كواحدةٍ من ألمع الفِرَق ضمن مشهد موسيقى البوب العالمي.

يُذكر أن الجولة الخارجية والتي تشمل عددًا من التوقفات، ينظر إليها على أنها دعوة من خلال الفن لتقبل الجميع والانفتاح عن كافة الثقافات العالمية.

ومن المقرر أن تبدأ الحفلات في أكتوبر المقبل، ليكون بذلك أول عرض فني أجنبي على أرض استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يستمرّ حتى منتصف ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يجتذب هذا العرض الأنظار إلى المملكة باعتبارها واحدة من البلدان المنفتحة، والتي قرّرت فرقة البوب الشهيرة في كوريا الجنوبية أن تكون أهمّ محطاتها في الجولة التي تدعو للتآخي والصداقة بين كافة دول العالم.

ومن المقرر أن تشمل الجولة العالمية للفريق الكوري الجنوبي عددًا من المحطات في دول مختلفة، وهو الأمر الذي يجعلها من بين أهم الجولات التي من المنتظر أن تهزّ العالم في الفترة المقبلة.