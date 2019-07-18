تأجيل مؤتمر إعلان استراتيجية دعم الأندية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تأجيل المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان “استراتيجية دعم الأندية الرياضية”، والذي كان مقررًا إقامته اليوم الخميس إلى بعد غد السبت في جدة.

ويتزامن الموعد الجديد لمؤتمر إعلان “استراتيجية دعم الأندية الرياضية”، مع اجتماع رؤساء الأندية مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والذي سيسبق الإعلان عن جدول البطولة لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أعلنت أن رئيس مجلس الإدارة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل سيكون حاضرًا خلال المؤتمر الصحافي لإعلان “استراتيجية دعم الأندية الرياضية”.