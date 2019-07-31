تأجيل محاكمة عمر البشير بتهمة الثراء الحرام

المواطن - متابعة

أكدت تقارير سودانية أن محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام تأجلت إلى 15 أغسطس المقبل.

وكانت النيابة السودانية قد وجهت إلى عمر البشير تهمًا تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.

وسمحت السلطات السودانية للرئيس السابق عمر البشير وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة الاثنين الماضي.

يذكر أن والدة البشير، الحاجة هدية محمد الزين، توفيت الاثنين في مستشفى السلاح الطبي.