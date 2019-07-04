تأخر الرئيس يحرم النصر من تحقيق أمنيته

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي النصر إعجابه الشديد بقدرات اللاعب محمد الكويكبي نجم نادي الاتفاق، حيث سعى النصر خلال الفترة الأخيرة لاتمام المفاوضات مع فارس الدهناء لضم اللاعب.

ويذكر أن نادي النصر لم يتحدد له حتى الآن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة بعد اعتذار سعود آل سويلم عن الترشح لرئاسة العالمي في الفترة الأخيرة.

وقالت تقارير صحافية، أن نادي النصر لم ينجح في إتمام المفاوضات مع نادي الاتفاق للتعاقد مع محمد الكويكبي وذلك بسبب عدم معرفة رئيس نادي النصر الجديد.

الترشح يأتي في اللحظات الأخيرة

وكان صالح الأطرم ونصر النصر ترشحا يوم الخميس الماضي لرئاسة نادي النصر، ثم قررت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مد فترة الترشح الثالثة حتى يوم الخميس الموافق الرابع من يوليو الجاري.

من ناحية أخرى، تبحث إدارة نادي النصر عن اختيار ملعب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن من أجل إقامة مباريات موسم 2019-2020 عليه في الفترة المقبلة.

ويريد النصر إنهاء مسألة اختيار ملعبه الجديد، تجنبًا لمشكلات سوء أرضية الملاعب والتي عانى منها العالمي في الموسم الماضي عندما خاض مباريات على ملعب الملك فهد الدولي وملعب الملز في الرياض.

تُوج النصر، بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة عن نادي الهلال.