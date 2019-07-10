تألق أحمد موسى لم ينقذه

المواطن - محمد سمعه

يقدم اللاعب النيجيري أحمد موسى، مهاجم نادي النصر، أداءً أكثر من رائع مع منتخب نيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وكان المنتخب النيجيري تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك عقب الفوز بالأمس على حساب منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

مستوى مميز لم يشفع له:

وقدم أحمد موسى مستوى مميزًا في مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، ولكن رغم هذا يبدو أن المهاجم النيجيري أصبح قريبًا من ترك النصر في فترة الانتقالات الصيفية، والانضمام إلى الدوري التركي.

ويرغب نادي طرابزون سبور التركي في التعاقد مع أحمد موسى، خاصة أن النصر أصبح قريبًا من ضم اللاعب السنغالي مباي دياني مهاجم نادي غلطة سراي التركي.

ويريد طرابزون سبور ضم اللاعب أحمد موسى على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد.

ويمر نادي النصر بفترة من عدم الاستقرار حاليًّا، وذلك بسبب التأخر في الكشف عن هوية الرئيس الجديد للعالمي، حيث كانت تتنافس خمس قوائم لخمسة مرشحين على رئاسة النصر، ولكن بعد انسحاب تركي الدهام، أصبحت 4 قوائم فقط هي من تتنافس على رئاسة العالمي.

وستُعقد الجمعية العمومية لنادي النصر اليوم الخميس؛ وذلك من أجل انتخاب رئيس النادي الجديد لمدة أربع سنوات قادمة.

وسيتنافس على رئاسة النصر كل من “صفوان السويكت، نصر النصر، صالح الأطرم، إبراهيم العثمان”.